Stemactivatie Google Assistent werkt op veel telefoons niet

Op Reddit, Twitter en het forum van Google klagen gebruikers dat de functie niet meer werkt.

Normaal gesproken kunnen Android-gebruikers Google Assistent activeren door "Oké Google" te zeggen. Die stemactivatie heet Voice Match en is na de nieuwste update van Google Assistent niet meer in te schakelen.

De functie staat nog wel in de instellingen van Google Assistent, maar is grijs gemaakt. De ogenschijnlijke bug zit zowel in de Engelstalige versie, als in de Nederlandse versie die sinds kort beschikbaar is.

De problemen komen voor op telefoons van verschillende merken, waaronder die van OnePlus en Huawei. In een test met een OnePlus-toestel op de redactie van NU.nl komt de bug ook voor.

Op de fora van Google zeggen medewerkers van het bedrijf het probleem te onderzoeken. NU.nl heeft Google om een reactie gevraagd.