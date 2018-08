'Google gaat Pixel 3-smartphone op 4 oktober aankondigen'

Google is op zoek naar influencers die de Pixel 3 tijdens de presentatie willen bespreken, aldus een bericht op advertentieplatform FameBit. In deze oproep noemt de zoekgigant de datum 4 oktober.

Het advertentieverzoek werd opgemerkt door YouTube-kanaal This is Tech Today. De website waar het bericht op verscheen, is in beheer van YouTube. Dat is weer een zusterbedrijf van Google.

Het zou voor de derde keer op rij zijn dat Google op 4 oktober een nieuwe Pixel-smartphone onthult. Het bedrijf gebruikte de datum in het verleden ook voor de presentatie van zijn slimme Google Home-luidsprekers en de Pixelbook-laptop.

De Pixel 3 krijgt volgens bronnen een inkeping bovenaan het scherm, net als de iPhone X en veel andere smartphones. Eerdere Pixel-telefoons verschenen niet in Nederland. Het is nog niet bekend of de Pixel 3 hier wel op de markt komt.