'Apple levert geen koptelefoonverloopstuk meer bij nieuwe iPhones'

Analisten van investeringsbank Barclays stellen volgens MacRumors dat de iPhones die in het najaar verschijnen geen adapter meegeleverd krijgen. Dat zou Cirrus Logic hebben bevestigd, een leverancier van de verloopstukken.

Telefoons van Apple hebben al sinds de iPhone 7 geen 3,5-mm-koptelefoonaansluiting meer. Meegeleverde EarPods van Apple zijn voorzien van een Lightning-kabeltje dat in de iPhone past. Voor oordopjes en koptelefoons met standaard bedrading is de adapter nodig als verloopstuk.

De Lightning-naar-mini-jack-adapter van Apple kost los in de winkel 9 euro. Waarschijnlijk zal het verloopstuk nog wel worden verkocht.

Kritiek na stoppen met aansluiting

Toen Apple de koptelefoonaansluiting in iPhones achterwege liet, kreeg het bedrijf veel kritiek over zich heen. Een veelgehoorde klacht was dat bedraad muziek luisteren en opladen tegelijk niet mogelijk was.

Er zijn wel alternatieven. Zo kunnen gebruikers draadloos luisteren via bluetooth. Apple biedt zelf ook draadloze oordopjes aan. Apple zelf zei destijds dat de koptelefoonaansluiting verouderd was en dat het tijd was voor iets nieuws. Topman Phil Schiller noemde de keuze om de aansluiting te verwijderen een vorm van "moed".

Andere smartphonefabrikanten, zoals HMD Global (Nokia) en Sony volgden het voorbeeld van Apple, maar bedrijven als Samsung willen de aansluiting juist behouden.