Samsung publiceert per ongeluk video onaangekondigde Galaxy Note 9

Dat ontdekte technologiejournalist Tom Warren. De video is inmiddels weer van YouTube verwijderd.

In de video is de nieuwe Galaxy Note 9 in het paars te zien, samen met een goudkleurige stylus. Volgens de telefoonmaker is deze pen beter dan de variant die met de Note 8 geleverd wordt. Het is nog onduidelijk hoe hij precies verbeterd is.

Samsung belooft daarnaast dat de Note 9 het een dag lang volhoudt op een volle accu. De microSD-ingang ondersteunt kaartjes met een maximale opslag van 1 terabyte.

De Note 9 is nog niet officieel door Samsung aangekondigd, maar de telefoonmaker heeft op 9 augustus wel een persevenement waarop dat vermoedelijk zal gebeuren.