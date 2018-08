Problemen iPhone 8 en iPhone X op netwerk T-Mobile nog steeds niet opgelost

Klanten van T-Mobile met een iPhone 8 of iPhone X kunnen in een situatie komen waarin gesprekken na een aantal seconden wegvallen of waarin zij helemaal niet meer kunnen bellen. Het probleem speelt in ieder geval sinds oktober 2017, enkele weken nadat de iPhone 8 in Nederland op de markt is gekomen.

Hoeveel klanten van T-Mobile te maken hebben met de belproblemen, is niet duidelijk. De provider zei eerder dat het ging om 0,3 procent van de iPhones, maar een woordvoerder van T-Mobile wil tegenover NU.nl niet zeggen of dit aantal momenteel juist is. Een onderwerp op het forum van de provider heeft tot nu toe honderden reacties opgeleverd.

Of de kern van het mankement bij Apple of T-Mobile ligt, is onduidelijk. Beide bedrijven geven geen enkele duidelijkheid over de oorzaak van de problemen en of er zicht is op een technische oplossing. Een woordvoerder van T-Mobile verwijst voor alle technische details door naar Apple. Woordvoerders van Apple in zowel Nederland als het Verenigd Koninkrijk geven na wekenlang aandringen van NU.nl geen antwoord op vragen.

Vervangend toestel als mogelijke oplossing

T-Mobile biedt zijn klanten als tussenoplossing de mogelijkheid om de iPhone om te laten ruilen als de problemen in het reparatiecentrum worden vastgesteld, maar ook het vervangende toestel kan dezelfde complicaties vertonen.

Een woordvoerder van T-Mobile zegt dat de belproblemen ook voor kunnen komen door "een ander defect", maar geeft daarover geen details. In dat geval zou de iPhone volgens de provider gerepareerd kunnen worden. In hoeveel gevallen dat is gebeurd, is niet duidelijk.

T-Mobile laat tot slot weten dat mensen die het toestel niet bij de provider hebben gekocht, maar ergens anders, bij die partij moeten aankloppen om tot een oplossing te komen.