Huawei stoot Apple van tweede positie wereldwijde smartphonemarkt

Huawei leverde in het tweede kwartaal van 2018 wereldwijd 54,2 miljoen smartphones, vooral in China, blijkt woensdag uit een analyse van marktonderzoeker IDC. Dat komt neer op 15,8 procent van de in totaal 342 miljoen verkochte smartphones.

Apple leverde in het tweede kwartaal van dit jaar 41,3 miljoen iPhones, goed voor een marktaandeel van 12,1 procent. Samsung blijft de grootste smartphonemaker. Het Zuid-Koreaanse bedrijf verkocht in de periode van drie maanden 71,5 miljoen smartphones en had daarmee een marktaandeel van 20,9 procent.

De Chinese fabrikanten Xiaomi en Oppo hebben respectievelijk 9,3 procent en 8,6 procent van de markt in handen. Beide smartphonemakers hebben aangekondigd hun producten dit jaar ook naar de Nederlandse markt te brengen.

Andere, kleinere smartphonemakers leverden in het tweede kwartaal bij elkaar 113 miljoen exemplaren. Zij hebben daarmee ongeveer een derde van de markt in handen.