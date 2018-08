Android P ondersteunt maximaal twee inkepingen in telefoonschermen

Inkepingen mogen alleen in de onder- en bovenkant van het scherm geplaatst worden, schrijft Android-productmanager Megan Potoski in een blogbericht. Er mag er maar een aan elke kant zitten. Links en rechts in beeld zijn uitsneden niet toegestaan.

Telefoons met meer dan één inkeping bestaan nog niet, maar Google voert de regels alvast door, zodat fabrikanten er rekening mee kunnen houden. De restricties van Google moeten zorgen dat "de gebruikservaring goed moet blijven op telefoons met een of twee uitsneden", en dus niet in de weg zitten voor belangrijke informatie op het scherm.

Het was al bekend dat Android P ondersteuning biedt voor schermen met een inkeping. De 'limiet' van twee inkepingen was nog niet bekend. Onduidelijk is of er al smartphonefabrikanten zijn die aan telefoons met meerdere inkepingen werken. Android P verschijnt naar verwachting in augustus.