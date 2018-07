Google Assistent spreekt vanaf donderdag Nederlands

De uitrol van de Google Assistent is donderdag om 6.00 uur 's ochtends begonnen, bevestigt woordvoerder Rachid Finge tegenover NU.nl.

Android-toestellen krijgen in de komende dagen automatisch toegang, mits ze Android 6.0 of hoger geïnstalleerd hebben. Binnen een week moet de uitrol op Android volledig afgerond zijn.

De assistent is op iOS "binnen enkele dagen" te downloaden, zodra een update in de App Store uitgebracht is. Apple moet de update nog goedkeuren.

Op Android kunnen gebruikers met een softwareknop de assistent oproepen. Gebruikers met een iPhone moeten een app voor de assistent los opstarten, via het app-icoon of een widget in het berichtencentrum.

Assistent

Gebruikers kunnen de stemassistent vragen om bijvoorbeeld een agenda-afspraak in te plannen of om muziek aan te zetten. Ook is het mogelijk om het laatste nieuws of een weerbericht op te vragen.

Er zijn meerdere speciale aanpassingen voor de Nederlandse versie gemaakt. Zo weet de Assistent dat gebruikers met 'Appie' de supermarktketen Albert Heijn bedoelen en wordt met 'appen' een WhatsApp-bericht verstuurd.

Google Actions

Meerdere Nederlandse websites en diensten hebben zogeheten Actions gemaakt voor de Google Assistent. Hierdoor is het mogelijk om bijvoorbeeld bol.com te vragen naar een goed cadeau of om recepten via Albert Heijn te ontvangen.

Daarnaast hebben onder meer Blendle, Centraal Beheer, Eneco, Essent, ING, Jumbo, KLM, KRO-NCRV, MediaMarkt, NOS, NPO, Qmusic, Rabobank, Rituals, Transavia en Unilever Actions voor de stemassistent ontwikkeld. Een aantal hiervan is al te gebruiken, terwijl de rest kort na de lancering beschikbaar komt.

Het wordt over een paar dagen mogelijk om nieuwsbulletins te beluisteren. Dan wordt er een radioprogramma of podcast van bijvoorbeeld NU.nl, NOS, BNR of het ANP afgespeeld. Omroep Brabant en Omroep Gelderland zijn de enige regionale media die op het moment ondersteund worden.

Google Home

De stemassistent van Google is alleen op smartphones te gebruiken. De slimme Home-luidsprekers die het bedrijf in andere landen verkoopt, zijn op het moment nog niet ondersteund. Daarnaast spreekt de stemassistent nog geen Nederlands op Android TV en Android Auto.

Wel bevestigt de zoekgigant dat Google Home later dit jaar in Nederland verkocht zal worden. Een exacte verkoopdatum is nog niet bekendgemaakt.