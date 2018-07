Sony maakt mobiele camerasensor voor foto's van 48 megapixels

Sony noemt de sensor IMX586. Het aantal van 48 megapixels komt neer op foto's met een resolutie van 8.000 bij 6.000 pixels.

Meer megapixels levert niet automatisch betere foto's op. Bij foto's bij weinig licht kunnen kleinere pixels voor meer ruis zorgen. De pixels in de sensor van Sony zijn de kleinste op de markt, maar het bedrijf zegt een filter te gebruiken waarmee de lichtgevoeligheid verhoogd wordt. Daarmee moet de ruis tot een minimum worden beperkt.

Scherper

Dat betekent in de praktijk naar verluidt dat een foto in een 12-megapixelresolutie scherpere en helderdere foto's oplevert. Met de sensor kunnen video's opgenomen worden in 4K met 90 beelden per seconde of video's in 720p met 480 beelden per seconde. Dat hangt dan wel af van andere onderdelen in de telefoon die de beelden moeten kunnen verwerken.

De sensor van Sony heeft een diagonale afmeting van 8 millimeter. In september gaat het bedrijf de eerste exemplaren aan smartphonefabrikanten leveren voor omgerekend 23 euro per stuk. Vanaf volgend jaar wordt de sensor in nieuwe smartphones verwacht.

De Nokia Lumia 1020 uit 2013 had het hoogste aantal megapixels op een smartphone. Dat waren er 41. De Huawei P20 Pro heeft drie camerasensoren, waarvan er één 40 megapixels biedt om verder te kunnen inzoomen.