'Nederlandse Google Assistent binnenkort beschikbaar'

Dat valt af te leiden uit een vertrouwelijke e-mail in handen van Tweakers. Het bericht is verstuurd naar bètatesters van de Nederlandse Google Assistent.

In de e-mail schrijft Google dat de testfase binnenkort voorbij zal zijn. Bètagebruikers hebben nog tot en met donderdag 26 juli om de techgigant van feedback te voorzien.

Google Assistent is een slimme dienst die reageert op stemcommando's. Hiermee kan een smartphone bijvoorbeeld agenda-items toevoegen of de lichten in huis bedienen.

Alleen Assistant

Een medewerker van Philips verklapte in januari al dat de Google Assistant dit jaar ook Nederlands gaat spreken. Het zoekbedrijf bevestigde vervolgens in februari dat de assistent "binnen enkele maanden" zou verschijnen.

Google benadrukte eerder dat alleen de stemassistent op smartphones in het Nederlands zal worden aangeboden. De slimme Google Home-speaker zal pas op een later moment in Nederland verschijnen.