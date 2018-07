'Online verschenen plaatje toont ontwerp Samsung Galaxy Note 9'

De afbeelding is door de bekende techjournalist Evan Blass op Twitter geplaatst. Blass brengt regelmatig betrouwbare informatie naar buiten over nog niet aangekondigde telefoons.

De render toont een plaatje van de voor- en achterkant van de vermeende Galaxy Note 9, die in augustus door Samsung gepresenteerd wordt. Te zien is dat de vingerafdrukscanner onder de camera's op de achterzijde geplaatst is. Op de Note 8 was de scanner nog naast de lenzen te vinden, wat voor gebruikers een lastig bereikbare plek bleek.

Het toestel op de afbeelding heeft een blauwgekleurde behuizing. Ook is een gele S Pen te zien, die eerder al opdook in een filmpje van de aankondiging. Er waren geruchten dat de telefoon drie camera's op de achterkant kreeg, maar dat is op de render niet te zien.

De Galaxy Note 9 wordt volgens het plaatje wederom voorzien van een scherm dat doorloopt tot in de randen aan de zijkanten. Aan de boven- en onderkant zijn randen te vinden. Samsung lijkt niet te kiezen voor een inkeping in het scherm, zoals bij de iPhone X en verschillende Android-toestellen.