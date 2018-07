Cubaanse burgers krijgen voor het eerst mobiel internet

Staatsbedrijf ETECSA wil aan het eind van het jaar mobiel internet beschikbaar stellen aan al zijn vijf miljoen mobiele gebruikers, meldt persbureau Reuters. Dat is bijna de helft van de totale bevolking van Cuba.

Lange tijd hadden Cubanen nauwelijks toegang tot het internet. Eerder hadden alleen ambassades en hotels met veel internationale gasten een internetaansluiting. Sinds een aantal jaar zijn er ook wifihotspots, waarvoor burgers en toeristen 1 dollar per uur of 30 dollar per maand moeten betalen.

Bedrijven en ambassades kunnen al sinds december mobiel internet afnemen bij het Cubaanse telecombedrijf. Sinds kort hebben ook journalisten van de staatsmedia toegang tot mobiel internet.

Vooralsnog gaat het om een 3G-netwerk en geen 4G-netwerk zoals dat in veel westerse landen inmiddels beschikbaar is. Bedrijven betalen in Cuba zo'n 45 dollar per maand voor mobiel internet. Het is nog niet duidelijk wat burgers gaan betalen.