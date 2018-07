Apple voegt superhelden en meer haarstijlen toe aan emoji's

De nieuwe emoji's moeten later dit jaar verschijnen als onderdeel van een gratis update voor iOS, watchOS en macOS. Dat maakte Apple maandag bekend. Waarschijnlijk worden ze aan iOS 12 toegevoegd.

De plaatjes zijn al goedgekeurd in Unicode 11.0, de nieuwe standaard voor emoji's. De gezichten zijn aan te passen met verschillende haarstijlen, zoals krullen en rood haar. Ook een kaal hoofd behoort tot de mogelijkheden. Verder komen afbeeldingen van generieke superhelden beschikbaar.

Er zijn daarnaast nieuwe gezichtstypen aanwezig, zoals een bevroren gezicht, een feesthoofd en een gezicht dat onder de hartjes zit. Ook worden dieren als een kangoeroe, een papegaai en een kreeft toegevoegd.

Het is niet precies bekend wanneer de emoji's hun intrede in iOS doen. Eerder dit jaar diende Apple een voorstel in voor dertien nieuwe emoji's met een beperking. Het ging daarbij onder meer om plaatjes van een poppetje in een rolstoel. Het is niet duidelijk of die emoji's er komen.