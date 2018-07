Staatssecretaris Knops: 'Apple moet NFC op iPhone openstellen voor DigiD'

Knops noemt het "zeer wenselijk" dat Apple ontwikkelaars meer toegang geeft tot de NFC-functie op mobiele apparaten. Dat schrijft de staatssecretaris in een brief aan de Tweede Kamer, waarin de voortgang van het eID-programma wordt beschreven (pdf).

Met NFC kunnen twee apparaten draadloos en op korte afstand met elkaar communiceren. De functie is nodig om de nieuwe inlogmethoden 'DigiD Substantieel' en 'DigiD Hoog' te gebruiken. Deze methoden moeten de betrouwbaarheid van inloggen volgens de staatssecretaris verhogen.

Met DigiD Substantieel en Hoog, die later beschikbaar komen, kunnen chips van identiteitsbewijzen uitgelezen worden via de NFC-functie in mobiele apparaten of via NFC-lezers die aan een computer zijn gekoppeld.

In iPhones en iPads is NFC aanwezig, maar de functie kan niet gebruikt worden voor DigiD. Op Android-apparaten met een NFC-functie kan dat wel. "Op dit moment worden oplossingen onderzocht en getest voor niet-Android-toestellen", schrijft Knops.