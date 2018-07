Onderzoekers bellen via 5G op 'commercieel netwerk'

Bij de test werd een 5G-netwerk in het onderzoekscentrum van Telstra gebruikt, met daarin een 5G-radio van Ericsson en een softwareplatform van Intel, schrijft ZDNet maandag. De technologie zou vergelijkbaar zijn met die in een toekomstig, commercieel 5G-netwerk.

Bedrijven zijn al langer 5G-technologie aan het testen. Daarbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheid om via de internetverbinding te bellen, zoals nu op 4G bij sommige providers al mogelijk is.

Het is voor het eerst dat zo'n telefoongesprek is uitgevoerd op een netwerk dat zo dicht bij gewone, commerciële technologie ligt. De bedrijven in kwestie slaagden er eerder in om een telefoongesprek in een lab uit te voeren.

5G moet hogere internetsnelheden bieden dan met 4G mogelijk is. Daarnaast is er minder vertraging, waardoor bijvoorbeeld slimme apparaten op afstand beter bediend kunnen worden.

In Nederland wordt op het moment geëxperimenteerd met 5G-technologie in onder meer Noord-Groningen. Deze test werd onlangs nog uitgebreid.