Apple blokkeert na een uur toegang accessoires met nieuwe update iOS 11

In het Nederlands heet de iOS 11.4.1-functie usb-accessoires. Via Face ID en toegangscode in de Instellingen-app kunnen gebruikers de optie aan- en uitzetten. De instelling was voorheen slechts te vinden in bètaversies van iOS 11.4.1 en iOS 12.

De optie zorgt ervoor dat usb-accessoires alleen verbinding kunnen maken met het toestel als de iPhone minder dan een uur geleden nog ontgrendeld is. Daarna moet een pincode, gezichtsscan of vingerafdrukscan worden gemaakt om toegang te krijgen.

Met de instelling moet het hackers en overheden moeilijker worden gemaakt om usb-apparaten te gebruiken om een toestel te ontgrendelen. De Amerikaanse start-up Grayshift liet in juni weten een omweg te hebben gevonden voor de functie, al is niet duidelijk hoe dat zou werken.

In iOS 11.4.1 worden verder enkele fouten van iOS 11.4 opgelost. Die versie werd eind mei uitgebracht. In de update wordt onder meer de bug verholpen in Zoek mijn AirPods, waardoor gebruikers de meest recente locatie van hun oordoppen niet konden zien.