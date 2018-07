Dit zijn de geruchten over de iPhones van 2018

1. Drie modellen

Net als vorig jaar zou Apple ook dit keer drie iPhones op de markt brengen. De doorgaans betrouwbare analist Ming-Chi Kuo denkt dat er drie formaten komen en dat ze allemaal voorzien zijn van een inkeping in het scherm, zoals Apple die bij de iPhone X introduceerde. Daarin zit een 3D-camerasysteem verwerkt voor nauwkeurige gezichtsherkenning, onder meer voor ontgrendelen met Face ID en het gebruik van de geanimeerde Animoji's. De behuizing zou verder vrijwel hetzelfde zijn als de iPhone X.

2. Displays

De iPhones krijgen naar verluidt een 5,8-inch- en 6,5-inch-oledscherm; de opvolger van de iPhone X en een Plus-model van die telefoon. Daarnaast komt er nog een toestel van 6,1 inch op de markt met lcd, zoals de iPhone 8 en iPhone 8 Plus die hebben. Mogelijk gaat het wel om een mlcd-scherm. Zulke displays gebruiken tot 30 procent minder energie dan reguliere lcd-displays. Overigens gaan er ook geruchten dat alle drie de toestellen een oledscherm krijgen.

3. Camera

Apple zou de iPhones in 2018 voorzien van dezelfde camerasystemen als op de iPhone X. De twee duurste modellen krijgen op de achterkant een dubbele camera. Het goedkopere 6,1-inchmodel moet het naar verwachting doen met een enkele cameralens.

4. Verschillende kleuren

De telefoons zouden dit jaar in meerdere kleuren worden aangeboden. Volgens analist Kuo gaat het om zwart, goud, grijs, wit, blauw, rood en oranje. Dat zou in elk geval gelden voor het goedkoopste 6,1-inchmodel. De 6,5-inchvariant zou beschikbaar komen in het zwart, wit en goud. Over de nieuwe iPhone van 5,8 inch is nog niets gezegd.

5. Opladen

Begin juli doken vermeende afbeeldingen uit het productieproces op. Daarop was een nieuwe usb-c-oplader te zien met 18 watt, waarmee een iPhone sneller opgeladen kan worden. Mogelijk worden deze opladers meegeleverd met de nieuwe iPhone, die naar verwachting ook weer draadloos opladen ondersteunt.

6. Twee simkaarten

Een ander gerucht van Kuo luidt dat de volgende iPhone ruimte krijgt voor twee simkaarten. Het zou gaan om het 6,1-inchmodel. Een iPhone met ruimte voor twee simkaarten zou voor 100 euro extra door Apple gaan worden verkocht.

7. Prijs en beschikbaarheid

Het prijskaartje van de nieuwe iPhones is nog niet bekend. Waarschijnlijk komen de toestellen in september beschikbaar. Op basis van geruchten zou de 6,1 inch-iPhone rond de 699 dollar (omgerekend 595 euro) gaan kosten, dezelfde prijs als de iPhone 8 nu. De iPhone van 5,8 inch zou 899 dollar kosten, 100 dollar goedkoper dan de iPhone X nu. De grootste variant zou met 999 dollar de duurste nieuwe iPhone worden. Europrijzen worden vaak niet overgenomen, maar vallen doorgaans hoger uit. Zo kost de iPhone X van 999 dollar in Nederland 1.160 euro.