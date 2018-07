'Apple gebruikt voor iPhones in 2020 geen 5G-modems van Intel'

Als gevolg van de beslissing zou Intel gestopt zijn met de ontwikkeling van het 5G-modem met de naam Sunny Peak, schrijft Calcalist donderdag op basis van ingewijden. Apple zou de grootste afnemer van het product zijn.

Hoewel deze levering niet doorgaat, denkt Intel mogelijk wel aan een verbeterde versie van het modem. Zo kan het onderdeel in 2022 alsnog toegevoegd worden aan Apple-producten. Het is niet duidelijk waarom Apple heeft afgezien van het modem voor toestellen die in 2020 op de markt komen.

De bedrijven hebben niet op de berichten gereageerd. Mensen die aan het 5G-modem werkten, worden ingedeeld bij andere 5G-projecten.

In de huidige iPhones maakt Apple deels gebruik van modems van Intel. Voorheen waren die afkomstig van Qualcomm, maar de twee bedrijven zijn verwikkeld in langlopende rechtszaken rond patentinbreuk en machtsmisbruik.

In Nederland zal een veiling voor de vermoedelijke 5G-frequenties pas in 2019 plaatsvinden. Daarvoor is een van de benodigde frequenties nog niet beschikbaar.

De inlichtingendiensten maken gebruik van de 3,5GHz-band om af te luisteren. Dat willen ze tot 2022 doen, waardoor experts vrezen dat er vertraging ontstaat.