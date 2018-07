'Nieuwe iPhone wordt ook in rood, blauw en oranje verkocht'

De kleuren grijs, wit, blauw, rood en oranje zijn bedoeld voor de 6,1-inch-iPhone die later dit jaar verschijnt. Volgens geruchten wil Apple dit jaar drie toestellen introduceren, waarvan het 6,1-inchmodel met een prijs van 700 dollar de goedkoopste is.

Het duurdere 6,5-inchmodel moet rond de 1.000 dollar kosten, vergelijkbaar met de iPhone X. Deze telefoon wordt volgens Kuo in de kleuren zwart, wit en goud verkocht. Over kleuren voor het derde 5,8-inchmodel is nog niks gezegd.

Het is voor het eerst sinds de iPhone 5C dat Apple smartphones in zo veel kleuren verkoopt. Het bedrijf beperkt zich doorgaans tot zwart en wit, met later in het jaar een rode variant.

Apple heeft officieel nog niets aangekondigd over de nieuwe smartphones. Doorgaans worden nieuwe iPhones in september onthuld.