'Samsung-telefoons sturen zonder toestemming foto's naar contacten'

De softwarebug werd gemeld op onder meer Reddit en het ondersteuningsforum van Samsung.

Eén Galaxy S9-bezitter schrijft dat zijn volledige fotobibliotheek in het midden van de nacht naar zijn vriendin is verstuurd terwijl hij sliep. De fotoverzending was niet te zien in de berichtenapp van de telefoon, maar stond wel in de sms-log van zijn provider.

Veel van de getroffen klanten lijken een abonnement bij het Amerikaanse T-Mobile te hebben. De slachtoffers denken daarom dat het voorval wellicht door een recente update voor sms-diensten veroorzaakt wordt. Een woordvoerder van T-Mobile vertelt aan Gizmodo echter dat zij niks met de problemen te maken hebben.

Niet Nederland

Een Nederlandse woordvoerder van Samsung benadrukt dat klanten van het Amerikaanse T-Mobile zijn getroffen.

"Er zijn in andere landen geen vergelijkbare meldingen gemaakt. Ook niet in Nederland en België. Onze technische teams zetten hun onderzoek voort om de oorzaak te achterhalen."