HTC schrapt kwart van zijn banen na tegenvallende cijfers

De ontslagronde moet eind september voltooid zijn, meldt Reuters. HTC moet in zijn werknemersbestand snijden na jaren van teruglopende smartphoneverkopen.

In zijn hoogtijdagen verkocht HTC een op de tien nieuwe smartphones. Inmiddels is het bedrijf ingehaald door Chinese smartphonemakers als Huawei, Vivo en Oppo, terwijl Apple en Samsung samen het gros van de premium smartphonemarkt in handen hebben.

Google

De ontslagronde volgt op de verkoop van een deel van HTC aan Google in september 2017. Google kocht toen ongeveer tweeduizend HTC-medewerkers en een pakket patenten voor 1,1 miljard dollar. Het ging daarbij voornamelijk om technici, die Google wil inzetten voor het maken van eigen smartphones.

In zijn kwartaalcijfers over de eerste drie maanden van dit jaar rapporteerde HTC onlangs een daling van 55,5 procent in omzet vergeleken met een jaar eerder.

HTC heeft na de ontslagronde wereldwijd nog 4.950 werknemers over. Naast de ontslagronde wil HTC zijn takken voor smartphones en virtual reality-brillen onder hetzelfde leiderschap plaatsen. Nu worden die takken nog los van elkaar aangestuurd, maar HTC ziet meer toekomst in zijn Vive VR-brillen.