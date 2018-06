Smartphone Find X van Chinese maker Oppo in september naar Nederland

De Find X onderscheidt zich vooral van zijn concurrenten door een camera die omhoog schiet zodra de gebruiker de camera-app opent.

Door de uitklapbare camera is de Find X een smartphone die vrijwel geheel uit scherm bestaat. Het toestel kan ontgrendeld worden met gezichtsherkenning, maar heeft daarvoor geen 'hap' uit het scherm, zoals bij de iPhone X en concurrerende Android-toestellen wel het geval is.

Verder is de telefoon voorzien van 256 GB opslaggeheugen en 8 GB werkgeheugen. In het smartphone zit een batterij van 3730 mAh. Het toestel gaat 999 euro kosten.

In juli komen twee andere smartphones van de Chinese fabrikant ook in Nederland op de markt. Om welke smartphones het gaat, kon een vertegenwoordiger van Oppo nog niet vertellen.

Rotterdam

Het is voor het eerst dat Oppo zijn producten in Europa gaat verkopen. Naast Nederland komen de producten ook in Italië, Spanje en Frankrijk op de markt. Bij zijn intrede in Nederland opent Oppo in juli ook een kantoor in Rotterdam.

Het moederbedrijf BBK Electronics bracht telefoons van zijn merk OnePlus al wel op de Nederlandse markt.