Vodafone laat familieleden data delen met nieuw abonnement

Een Red Together-abonnement kan met vijf mensen gebruikt worden, maar is ook voor individuen beschikbaar. Een abonnement kost 45 euro. Daarvoor krijgt de klant 40 GB aan data met onbeperkt bellen en sms'en.

Red Together is het standaardabonnement dat nodig is om een groep met een gedeelde databundel te starten. Dit abonnement is in handen van een beheerder, die mensen toe kan voegen. Als andere klanten zich willen aansluiten bij een groep, kunnen ze een Red Together Extra-abonnement van 15 euro per maand nemen.

Wordt zo'n Extra-abonnement los afgesloten, dan krijgt de klant alleen toegang tot onbeperkt bellen en sms'en. Pas na samenvoeging met een Red Together-abonnement krijgen zij toegang tot de gedeelde databundel. Vanaf twee personen wordt de gezamenlijke databundel verhoogd van 40 GB naar 80 GB.

In combinatie met een Ziggo-abonnement wordt de databundel nog eens verdubbeld naar 160 GB. Klanten kunnen onderling de kosten verdelen, zodat het uiteindelijke maandbedrag lager uitvalt. De beheerder kan het gedeelde verbruik inzien en data verdelen.

Vodafone biedt geen bundels met onbeperkte data, zoals concurrenten Tele2 en T-Mobile. Ook T-Mobile biedt gezamenlijke abonnementen, waarbij klanten korting krijgen.