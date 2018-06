Amerikaanse start-up zegt iOS 12-beveiliging te kunnen kraken

Grayshift gebruikt kastjes, genaamd GrayKey, om autoriteiten toegang tot vergrendelde iOS-apparaten te bieden. In iOS 12 heeft Apple een beperking ingebouwd die dat moet voorkomen, maar Grayshift zegt tegen Motherboard een omweg gevonden te hebben.

De Amerikaanse start-up Grayshift verkoopt hackapparaatjes waarmee telefoons ontgrendeld kunnen worden. Het bedrijf zegt klaar te zijn om ook ingrepen van Apple in de toekomst te kunnen omzeilen.

In iOS 12 zorgt een functie genaamd 'usb-accessoires' ervoor dat accessoires alleen verbinding kunnen maken met het toestel als de iPhone minder dan een uur geleden ontgrendeld is. Daarna moet eerst een pincode, vingerafdrukscan of gezichtsscan gemaakt worden. De optie is standaard ingeschakeld.

Omzeilen

Het is niet duidelijk hoe Grayshift de beperking denkt te kunnen omzeilen. Volgens Apple helpt de usb-modus in iOS 12 om klanten tegen aanvallers te beschermen. "We ontwerpen geen betere beveiliging om autoriteiten dwars te zitten", zegt het bedrijf in een verklaring.

GrayKey zou in elk geval werken met iOS 10 en iOS 11, ook op nieuwe telefoons van Apple, zoals de iPhone 8 en iPhone X.