5G-experiment Groningen gaat ESA-satellieten gebruiken

Dat maakt 5Groningen-organisator Economic Board Groningen dinsdag bekend.

5Groningen ziet mogelijkheden voor satellietcommunicatie met drones op plekken waar geen 3G- of 4G-verbinding is. Eenzelfde toepassing is mogelijk op zee, zodat de positie van een schip via de satelliet live en zeer precies kan worden bijgehouden.

Peter Rake, programmamanager van 5Groningen, denkt dat de toevoeging van satellietinformatie aan 5G een sterke aanvulling is. ''Denk aan exacte locatiebepaling, tot 10 centimeter nauwkeurig en informatie over weersomstandigheden en bodemgesteldheid", aldus Rake. "Dankzij de samenwerking met ESA bouwen we ons netwerk uit met bedrijven die gespecialiseerd zijn in satellietdiensten."

5Groningen verwacht geen eenrichtingsverkeer, maar denkt dat ook bedrijven die nu al satellietdiensten gebruiken, baat kunnen hebben bij 5G. Zo moet de 5G-proeftuin van Groningen verder groeien.

Onlangs kondigde 5Groningen al een vergroting van het project aan. Mede dankzij subsidie kan het experiment worden uitgebreid naar Noord-Groningen. Ook zoekt de organisatie naar een haven, een akkerbouwgebied en een bedrijventerrein om het 5G-netwerk te testen.

