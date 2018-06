iOS 12 krijgt meldingsoptie voor ongewenste telefoontjes en berichten

De nieuwe functie wordt niet door Apple zelf ontwikkeld. In plaats daarvan krijgen app-ontwikkelaars toegang tot nieuwe meldingsknoppen die in de Telefoon- en Berichten-apps op iOS worden gebouwd.

Dat staat in documentatie voor ontwikkelaars, ontdekte Huffington Post. Ontwikkelaars kunnen zo per land een app ontwikkelen, die meldingen van gebruikers doorgeeft aan de betreffende waakhond in het land.

In Nederland zou dat het Bel-me-niet Register zijn. In iOS 12 kunnen gebruikers over het nummer van een ongewenst bericht of telefoontje vegen. Dan komen opties tevoorschijn om melding te maken van het nummer en het nummer te blokkeren.

India

De functie lijkt een tegemoetkoming aan de telecomautoriteit van India. Die had vorig jaar een conflict met Apple over een officiële meldings-app voor ongewenste marketingtelefoontjes.

De Indiase autoriteit had die app ontwikkeld na een wildgroei aan ongewenste telefoontjes in het land, maar Apple wilde de app toen niet toelaten. De autoriteit vond dat Apple zich tegen de consument richtte met dat besluit.

IOS 12 verschijnt vermoedelijk eind september. Ontwikkelaars hebben al toegang tot een bètaversie van het systeem en stuiten daarom steeds op functies die Apple nog niet heeft aangekondigd. Enkele weken na de eerste bèta voor ontwikkelaars, volgt gewoonlijk ook een open bèta voor alle gebruikers.

