Apple wil oude iPhones sneller maken met iOS 12

Dat maakte het bedrijf maandagavond bekend tijdens de presentatie op ontwikkelaarsconferentie WWDC in Californië.

Dankzij meerdere technische verbeteringen is iOS 12 volgens Apple sneller dan iOS 11. Het toetsenbord reageert gemiddeld 50 procent sneller. Apps starten 40 procent sneller op.

Apple biedt methodes om de iPhone of iPad minder intensief te gebruiken, vergelijkbaar met de aankondiging die Google eerder dit jaar deed. In het nieuwe besturingssysteem krijgen iOS-gebruikers meer inzicht in hoe zij hun apparaat gebruiken.

Met dit inzicht kunnen gebruikers zichzelf beperkingen van apps of categorieën van apps opleggen. Ook kunnen ouders beperkingen voor hun kinderen opleggen, waardoor bepaalde apps tijdelijk niet gebruikt kunnen worden.

Notificaties

Een andere grote update is de bundeling van meerdere notificaties in groepen, een functie die ook al in concurrent Android beschikbaar is. Daarmee worden notificaties op een vergrendeld scherm per app gebundeld. Daarmee kunnen gebruikers per app of onderwerp meerdere notificaties bekijken of in één keer wegklikken.

Videochatdienst FaceTime maakt het in iOS 12 ook mogelijk om groepsgesprekken te voeren. De grootte van chatschermen verandert op basis van hoeveel iemand in een groepsgesprek praat.

Siri

iOS 12 laat gebruikers ook eigen commando's voor stemdienst Siri maken. Met een speciale app kunnen andere diensten en apps aan zelfbedachte stemcommando's worden gekoppeld.

Apple verbetert in iOS 12 de augmentedrealityfuncties (AR-functies) van de iPhone. Hierdoor kunnen appmakers bijvoorbeeld AR-games maken waarin meerdere gebruikers dezelfde omgeving te zien krijgen. De techgigant heeft daarnaast een speciaal bestandsformaat voor AR-objecten ontwikkeld, dat sites en andere apps makkelijk kunnen tonen op de iPhone of iPad.

Niet storen

De 'niet storen'-functie van de iPhone houdt voortaan rekening met het tijdstip van de dag. Bij gebruik van de optie in bed wordt het hele scherm zwartgemaakt, met hooguit witte letters in beeld. Hierdoor verblindt het toestel gebruikers niet langer in donkere slaapkamers.

Daarnaast worden notificaties niet langer op het ontgrendelscherm getoond als de 'niet storen'-optie is aangezet. Gebruikers moeten op een knop drukken om gemiste berichten in te zien.

Memoji

Op de iPhone X introduceerde Apple geanimeerde emoji's, die met gezichtsherkenning gebruikers nadoen. In iOS 12 kunnen deze animoji's een tong uitsteken. Ook introduceert Apple memoji's. Dit zijn zelfgemaakte smileys die lijken op gebruikers.

De update naar iOS 12 wordt later dit jaar beschikbaar voor alle apparaten die het huidige besturingssysteem, iOS 11, ondersteunen. Een testversie voor ontwikkelaar wordt op dinsdag beschikbaar gesteld.

Apple Watch

Het nieuwe besturingssysteem van de Apple Watch, watchOS 5, krijgt kleine verbeteringen waarmee fitness gepromoot wordt. Gebruikers kunnen de activiteiten-app gebruiken om onderling wedstrijden aan te gaan, waarmee gebruikers ter motivatie beloningen kunnen verdienen. Daarnaast krijgt de app ondersteuning voor nieuwe soorten activiteiten, zoals yoga.

Daarnaast krijgt de Apple Watch de mogelijkheid om een sport automatisch te herkennen. Daarmee registreert de smartwatch automatisch gegevens over de activiteit die opgeslagen wordt.

Ook krijgt de Apple Watch een nieuwe app: Walkie-Talkie. Daarmee kunnen gebruikers andere gebruikers met wie zij vaak praten een uitnodiging sturen om via de app te praten. De dienst werkt tussen twee Apple Watches via wifi of een internetverbinding.

Tot slot krijgt de Apple Watch, net als de iPhone en iPad, de ondersteuning om zelfverzonnen commando’s aan Siri toe te voegen. De digitale assistent is bovendien sneller te gebruiken, omdat het commando ‘Hey Siri’ niet meer verplicht wordt. Daarnaast krijgt de Apple Watch ondersteuning voor webpagina’s en podcasts via de officiële app van Apple.