ASUS presenteert krachtige telefoon met focus op games

De telefoon werd maandag aangekondigd door ASUS op de Computex-beurs in Taiwan.

ROG staat voor Republic of Gamers. ASUS maakt in die productcategorie telefoons die toegespitst zijn op het spelen van games. De ROG Phone is voorzien van een snelle Snapdragon 845 en een Qualcomm Adreno 630-processor.

De telefoon biedt 8GB aan werkgeheugen en heeft een flinke accu van 4000 mAh.

Verder heeft het toestel een 6-inch oledbeeldscherm met een resolutie van 2160 bij 1080. Het is een 90Hz-display, wat betekent dat het scherm 90 keer per seconde ververst kan worden. Dat moet vloeiendere beelden opleveren.

Opzetstukjes

Door in het toestel te knijpen wordt een 'X Mode' ingeschakeld. Daarmee worden achtergrondprocessen uitgeschakeld en wordt het werkgeheugen gebruikt voor games. Het toestel heeft 'airtriggers' aan de zijkant die in landschapmodus als schouderknoppen gebruikt kunnen worden, net als op een controller.

Op de ROG Phone zijn allerlei opzetstukjes te klikken, zoals een controller of een ventilator om het toestel koel te houden. Ook is er een 'twinview dock', waarmee de telefoon op een fysieke controller kan worden gezet. De gebruiker heeft dan een handheld met twee schermen.

De telefoon zou in het derde kwartaal verschijnen. Het is niet duidelijk of de ROG Phone in Nederland beschikbaar komt en wat de prijs zou zijn.