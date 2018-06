'Samsung presenteert nieuwe Galaxy Note-smartphone op 9 augustus'

De Galaxy Note 9 zal er waarschijnlijk grotendeels hetzelfde uitzien als zijn voorganger, maar krijgt volgens de ingewijden van Bloomberg een verbeterde Qualcomm-processor. Ook wordt de camera verbeterd.

Wat de vernieuwingen op cameragebied precies zijn, is niet bekend. Mogelijk krijgt de Note 9 drie cameralenzen op de achterkant. Dezelfde geruchten worden gemeld over de iPhones die in 2019 moeten verschijnen.

Met een extra lens is het bijvoorbeeld mogelijk om verder in te zoomen, zonder aan kwaliteit in te boeten. De Huawei P20 Pro die al op de markt is, heeft al drie camera's op de achterkant.

De Unpacked-presentatie van Samsung zou dit jaar twee weken eerder zijn dan vorig jaar. Mogelijk komt de telefoon eind augustus op de markt. Het bedrijf wilde niet op de geruchten reageren.