Tele2 moet klant 'gratis' telefoon terugbetalen

Het gaat om een bedrag van 300 euro, wat volgens de rechtbank gezien kan worden als het deel van het abonnement dat voor de betaling van de telefoon bestemd was.

Eerder deze maand werd ook T-Mobile al veroordeeld in een vergelijkbare zaak. De kantonrechters beoordeelden in beide gevallen dat de telefoon op afbetaling was gekocht en er een krediet was verstrekt. Beide providers lieten de klant echter het volledige abonnementsbedrag betalen ook nadat het krediet al was afgelost.

De Hoge Raad oordeelde twee jaar geleden dat aanbieders van telefoniediensten jarenlang de wet overtraden door te werken met all-inprijzen, waarbij het toestel 'gratis' werd aangeboden.

Volgens ConsumentenClaim is de rechtspraak ''consistent en duidelijk''. ''Als bij de verkoop van je abonnement niet is verteld wat je voor het toestel betaalde, dan heb je recht op terugbetaling van de nieuwwaarde'', vat directeur Stef Smit samen.