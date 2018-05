Apple brengt iOS 11.4 met AirPlay 2 uit

AirPlay 2 werd bijna een jaar geleden door Apple aangekondigd tijdens ontwikkelaarsconferentie WWDC. Nu is de functie aan iOS toegevoegd, met de update naar iOS 11.4.

Met AirPlay 2 kunnen gebruikers hun muziek naar meerdere speakers tegelijk streamen, vanaf een iPhone of iPad. Dat werkt met alle muziekdiensten, gebruikers van Apple Music kunnen daarnaast verschillende muziek tegelijk afspelen op verschillende speakers. In tegenstelling tot AirPlay 1, speelt de muziek bij AirPlay 2 wel door als gebruikers op een gekoppelde iPhone of iPad bijvoorbeeld een spel spelen of een video bekijken.

AirPlay 2 werkt op speakers van verschillende merken, die door elkaar heen gebruikt kunnen worden. AirPlay 2 biedt ondersteuning voor recente speakers van de merken Bang & Olufsen, Bluesound, Bose, Bowers & Wilkins, Denon, Libratone, Marantz, Marshall, Naim, Pioneer en Sonos. Die speakers moeten ook van een update van de fabrikant worden voorzien.

Met AirPlay 2 is het ook mogelijk om van twee Apple HomePod-speakers een stereopaar te maken. Die speaker wordt vooralsnog echter niet in Nederland verkocht. Binnenkort is de speaker wel verkrijgbaar in Duitsland, Frankrijk en Canada, naast de VS en het Verenigd Koninkrijk. In de eurolanden kost de speaker 349 euro.

iMessage in iCloud

Met iOS 11.4 wordt ook iCloud-synchronisatie voor iMessage toegevoegd. iMessage-berichten worden dan versleuteld op iCloud opgeslagen en gesynchroniseerd tussen verschillende apparaten van de gebruiker.

Tot nu toe bewaarde Apple de berichten los op elk apparaat, en gebruikte een andere methode om te zorgen dat de berichten gesynchroniseerd werden. Dat ging echter nog weleens mis, waardoor berichten op het ene apparaat wel zichtbaar waren en op het andere niet. Ook was de volgorde van de berichten soms chronologisch in de war.

Door iMessage in iCloud kunnen gebruikers ook opslagruimte terugwinnen, omdat de berichten niet langer op het toestel staan opgeslagen. Gebruikers moeten de optie wel handmatig instellen, door in het Instellingen-menu van iOS onder het kopje iCloud 'Berichten in de iCloud' in te schakelen.

Veilige USB

iOS 11.4 bevat ook een functie die het hacken van iPhones en iPads moeilijker moet maken. Het gaat dan om apparaten waar bijvoorbeeld een kwaadwillende of wetshandhaver fysiek toegang toe heeft.

Als een iOS-apparaat zeven dagen niet wordt ontgrendeld, gaat de toegang via een USB-verbinding op slot. Dat maakt het een stuk moeilijker om toegang te krijgen tot de data op een toestel.

iOS 11.4 bevat verder kleine verbeteringen voor problemen, zoals een recente bug waarbij iOS-apparaten kunnen vastlopen wanneer zij een bepaalde serie symbolen ontvangen.