Hacker ontgrendelt OnePlus 6 met foto van eigen gezicht

Dat ontdekte Rik van Duijn, die als ethisch hacker met goede intenties naar kwetsbaarheden zoekt, meldt RTL Z.

De OnePlus 6 is het nieuwste toestel van de Chinese smartphonemaker: het apparaat is in Nederland precies één week te koop. Van Duijn heeft de fabrikant van zijn ontdekking op de hoogte gesteld.

De ethisch hacker wist de gezichtsherkenningsfunctie te foppen door een foto van zijn eigen gezicht te printen en voor de OnePlus 6 te houden. Door het A4'tje onder de juiste hoek voor de telefoon te houden, ontgrendelde het toestel.

De optie om een telefoon met gezichtsherkenning te beveiligen, is een alternatief voor een vingerafdrukscan of pincode. Om bestanden, zoals e-mails, WhatsApp-berichten en foto's, te beschermen is het belangrijk dat deze beveiliging niet makkelijk te omzeilen is.

OnePlus zegt tegen RTL Nieuws dat Face Unlock een 'optie voor gemak en niet voor veiligheid' is. De telefoonmaker gaat wel onderzoek doen naar de bevindingen van de hacker. Daarna bepaalt OnePlus of het maatregelen moet nemen en misschien een update moet uitbrengen.