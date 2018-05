'Nederland bij goedkoopste landen voor sim-onlyabonnementen'

Dat berekende marktonderzoeker Telecompaper op basis van de totale kosten van een abonnement, inclusief promoties en aansluitkosten.

Nederland valt iets duurder uit bij sim-onlypakketten met meer dan duizend belminuten en meer dan 10 GB aan data, maar horen in deze categorie nog steeds bij de goedkoopste van Europa. Slechts zes Europese landen scoren in deze categorie beter.

Uitschieter is Denemarken, waar gebruikers 15 euro per maand kwijt zijn voor zo'n abonnement. In Nederland zijn de kosten twee keer zo hoog: 31 euro per maand. In Frankrijk, Italië, Groot-Brittannië, Finland en Ierland liggen de kosten tussen de 23 en 25 euro per maand.

De prijs van dit type abonnement is in Nederland in een jaar tijd met 14 procent gedaald. In het eerste kwartaal van 2017 betaalden Nederlanders nog ongeveer 36 euro.

In Griekenland zijn gebruikers voor dit type abonnement het meeste kwijt. Daar betalen gebruikers 288 euro voor een abonnement van duizend belminuten en 10 GB data. De reden daarvoor is dat er voor dit type abonnement in Griekenland maar één aanbieder is.