FBI overdreef problemen met versleutelde smartphones

Dat geeft een woordvoerder van de federale politiedienst toe tegenover The Washington Post. Het zou in werkelijkheid gaan om tussen de duizend en tweeduizend onkraakbare toestellen.

"Uit nader onderzoek van de FBI blijkt dat er te veel toestellen bij elkaar zijn opgeteld", aldus de woordvoerder. De lijst met versleutelde telefoons van verdachten is afkomstig uit drie databases, waarin veel dubbelingen staan vermeld.

Het opgeblazen cijfer werden afgelopen december gepresenteerd tegenover het Amerikaanse congres, toen FBI-baas Christopher Wray over de problemen bij politieonderzoek door het gebruik van versleuteling sprak.

Terrorist

De FBI is al langere tijd kritisch over het gebruik van versleuteling in smartphones en in apps. Versleuteling maakt berichten onleesbaar voor buitenstaanders. Het zou hierdoor vaak haast onmogelijk zijn om de toestellen van verdachten en criminelen te kraken, waardoor de politiedienst geen berichten kan inzien bij een onderzoek.

De versleutelde iPhone van een terrorist in San Bernardino leidde tot discussie tussen de FBI en Apple, die uiteindelijk leek uit te monden in een rechtszaak. De FBI zag daar echter van af toen er alsnog een manier werd gevonden om de iPhone in kwestie te kraken.