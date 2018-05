HTC lekt nieuwe telefoon U12 Plus op eigen website

De pagina werd gevonden door Twitter-gebruiker Roland Quandt, schrijft The Verge.

De U12 Plus zou omgerekend zo'n 785 euro kosten en moet met toptelefoons van Apple en Samsung gaan concurreren. Op plaatjes is te zien dat het toestel geen volledig scherm krijgt. Aan de boven- en onderkant heeft de telefoon randen.

Het toestel heeft een 6inch-super-lcd-display met een 2880x1440-resolutie. De U12 Plus is voorzien van een Snapdragon 845-processor en 6 GB werkgeheugen. De smartphone krijgt 128 GB aan opslagruimte en een accu van 3500 mAh.

Op de gelekte afbeeldingen is te zien dat het toestel aan de voor- en achterkant een dubbele camera krijgt. Op de achterzijde is een vingerafdrukscanner te vinden.

U11

De HTC-pagina die de informatie bevatte, is inmiddels offline gehaald. HTC doet het toestel woensdag officieel uit de doeken, al is de meeste informatie al bekend. De U12 Plus zal de U11 Plus van vorig jaar opvolgen.

De U11 viel vooral op omdat het toestel een knijpfunctie had, waarmee gebruikers bijvoorbeeld de camera konden opstarten. Uit eerder gelekte afbeeldingen van bekende lekker Evan Blass blijkt dat de functie terugkeert in de U12 Plus.