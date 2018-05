Hydrogen One-smartphone van RED ondersteunt holografisch videobellen

Dat meldt The Verge, dat het toestel alvast kon uitproberen.

Videochatten met holografisch effect werkt op basis van twee camera's op de voorkant van het toestel. Samen met een algoritme wordt een holografisch 3D-effect samengesteld. Zo kunnen mensen met de Hydrogen One elkaar als hologram zien.

Het 3D-effect komt volgens The Verge niet uit het scherm omhoog, maar geeft juist diepte in het beeld dankzij een extra laag onder het 5,7 inch grote lcd-display.

Modulair

RED kondigde de Hydrogen One vorig jaar in juli aan. Toen werd bekend dat het scherm 2D-, 3D- en holografische beelden kon tonen. De telefoon wordt modulair, zodat gebruikers er bijvoorbeeld andere lenzen op kunnen zetten om te fotograferen.

The Verge schrijft dat de Hydrogen One een opvallend flinke telefoon wordt, die groter is dan de iPhone 8 Plus. Het toestel krijgt een usb-c-aansluiting, stereospeakers en een koptelefoonaansluiting. De telefoon gaat 1.195 dollar (omgerekend zo'n 1.020 euro) kosten voor het model met een aluminium behuizing. De versie van titanium kost 1.595 dollar (omgerekend zo'n 1.350 euro).

De Hydrogen One komt deze zomer op de markt. Het is onbekend of het toestel in Nederland verschijnt.