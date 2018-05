Lenovo hint naar volledig randloos toestel

De schets werd door Lenovo-vicepresident Chang Cheng gedeeld op het Chinese sociale netwerk Weibo.

De schets toont een toestel met een scherm dat ononderbroken over de hele voorkant van het toestel is uitgestrekt. Het scherm heeft afgeronde hoeken en er is geen rand of inkeping in het scherm te zien.

Huidige high-end smartphones zijn nagenoeg randloos, maar moeten nog ruimte vrijhouden voor de speaker, de selfiecamera en sensoren.

Samsung lost dat met zijn Galaxy S9 bijvoorbeeld op met een bescheiden rand boven het scherm, Apple heeft bij zijn iPhone X een inkeping bovenaan het scherm gemaakt. Ook veel nieuwe Android-toestellen hebben zo'n inkeping.

Veel scherm

Eerder deelde Cheng al gedeeltelijke foto's van het nieuwe toestel van Lenovo. Volgens Cheng bestaat de voorkant van de Z5 voor 95 procent uit scherm. Ter vergelijking: bij de Galaxy S9 en de iPhone X is dat beide zo'n 83 procent.

De Z5 gebruikt volgens Cheng "vier technologische doorbraken" en "achttien patenten". Het is nog niet duidelijk waar onder meer de speaker, selfiecamera en verschillende sensoren worden ondergebracht.

Het is nog niet bekend wanneer Lenovo zijn nieuwe toestel aankondigt, maar volgens geruchten zou de telefoon in de zomer op de markt moeten komen.