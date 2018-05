Pokémon Go-ontwikkelaar wil 3D-kaarten maken via smartphones van spelers

Dat zegt de directeur van Niantic, John Hanke, in gesprek met Reuters.

Niantic stelt dat het een 'augmentedreality-kaart' moet worden. "We hopen dat spelers zelf het speelveld willen helpen bouwen", zegt Hanke. Het bedrijf gaat daarvoor de hulp inschakelen van smartphonecamera's van spelers.

Pokémon Go maakt al gebruik van smartphonecamera's om virtuele monsters via het telefoonscherm in de omgeving te plaatsen. Beelden die de camera tijdens het spelen vastlegt, zouden gebruikt kunnen worden om een 3D-kaart te creëren.

Niantic zegt dat parken en andere openbare plekken als eerste in kaart worden gebracht. Het is niet bekend wat 3D-kaarten aan de spellen van Niantic gaan toevoegen. Ook onduidelijk is wanneer Niantic de kaarten wil maken en hoe het verzamelen precies in zijn werk gaat.

Hanke zegt dat andere ontwikkelaars ook van Niantics AR-kaart gebruik kunnen maken. Daarmee zou het bedrijf een nieuw verdienmodel op te zetten.

Maps

Op ontwikkelaarsconferentie Google I/O waren dinsdag ook andere voorbeelden van augmentedreality te zien. Google Maps kan bijvoorbeeld pijlen boven de weg tonen om een route aan te geven. Niantic was ooit onderdeel van Google, dat in de Pokémon Go-maker investeerde.