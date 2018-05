De vijf opvallendste vernieuwingen in Android P

Nieuwe gebaren

Android P krijgt nieuwe navigatiegebaren, die lijken op die van de iPhone X. Met Android P kunnen gebruikers vanaf de virtuele thuisknop aan de onderkant van het scherm omhoog vegen om verschillende opties te krijgen.

Met een halve veeg omhoog krijgen gebruikers het wisselscherm met andere geopende apps, een Google-zoekbalk en hun dock met favoriete apps te zien. Gebruikers kunnen horizontaal door openstaande apps vegen. Als de thuisknop helemaal naar boven wordt geveegd, komt het volledige appoverzicht tevoorschijn.

Met die gebarenbediening stapt Android P grotendeels af van de vertrouwde drie knoppen onderaan het scherm. In Android P zitten alle functies van de huidige drie knoppen onder één enkele knop.

In sommige apps verschijnt de terugknop nog wel. Verschillende fabrikanten van Android-telefoons kunnen overigens voor hun eigen toepassing van die thuisknoppen kiezen.

Niet Storen

De nietstorenfunctie van Android wordt uitgebreid in Android P. Als Niet Storen is ingeschakeld, maakt de telefoon geen geluid, trilt hij niet en blijft het scherm uit als er notificaties binnen komen. Gebruikers konden de functie 's nachts al automatisch laten inschakelen.

Nieuw is de mogelijkheid om Niet Storen automatisch in te schakelen wanneer gebruikers hun telefoon met het scherm naar beneden op tafel leggen.

Zo wil Google voorkomen dat smartphones tijdens echte gesprekken een afleiding vormen. Belangrijke telefoongesprekken komen alsnog binnen als Niet Storen staat ingeschakeld, en als gebruikers hun telefoon weer omdraaien of meenemen wordt de functie weer uitgeschakeld.

Ook kan in Android P onderscheid worden gemaakt tussen apps die gebruikers privé en thuis willen gebruiken. Zo kunnen gebruikers ervoor kiezen om notificaties van bepaalde apps alleen in privétijd te krijgen, en andere juist alleen op hun werk.

Dashboard

De nieuwe functie Dashboard houdt precies bij hoe gebruikers hun telefoon gebruiken. De functie laat zien hoeveel tijd gebruikers op welke momenten in welke apps besteden.

Gebruikers kunnen op basis van die inzichten kiezen om hun tijd in bepaalde apps te beperken. Wie bijvoorbeeld ziet dat hij veel naar YouTube kijkt, kan Android na een bepaalde tijd laten waarschuwen dat hij al bijna te lang kijkt.

Ook kan een strakke limiet worden ingesteld. Na die tijd wordt de app gepauzeerd, en moeten gebruikers de Dashboard-app in om dat ongedaan te maken. Het icoon van de app wordt ook grijs, om gebruikers eraan te herinneren dat hun tijd er voor die dag op zit.

Betere batterijduur

Android P gaat met kunstmatige intelligentie de batterijduur van smartphones verbeteren. Dat doet het onder meer door het gedrag van de gebruiker bij te houden.

Zo kan de app anticiperen welke apps gebruikers binnen afzienbare tijd nog gaan openen, en welke niet. Die tweede categorie apps wordt dan sneller afgesloten.

Android P leert ook van welke schermhelderheid mensen gebruiken. De helderheid van het scherm wordt dan meer bijgesteld naargelang de gewoontes van de gebruiker.

Kleine handigheden

Android P zit ook vol met kleine handigheden. Zo schuift de knop voor schermvergrendeling in beeld wanneer gebruikers hun telefoon bij een video kantelen terwijl de schermvergrendeling ingeschakeld is.

Bij een druk op de volumeknoppen op de zijkant van het toestel toont Android P ook een volumeschuifje op het scherm. Boven die schuif staat ook een knop waarmee het toestel op stil kan worden gezet.

De nieuwe functie Wind Down moet gebruikers helpen die zich 's avonds in bed te lang door hun telefoon laten afleiden. De gewenste slaaptijd kan worden ingesteld, en in het halfuur richting die tijd wordt het scherm van de telefoon steeds kleurlozer. Uiteindelijk wordt alles op het scherm zwart-wit weergegeven, wat een stuk minder stimulerend en veel slaapverwekkender zou moeten zijn.

Bèta voor meer toestellen

De bètaversie van Android P is voor het eerst beschikbaar voor meer toestellen. Voorheen waren die versies alleen te downloaden met Googles eigen Pixel-toestellen, die niet in Nederland worden verkocht.

De bèta van Android P is vanaf dinsdag beschikbaar voor de volgende toestellen die in Nederland verkocht worden: Sony Xperia XZ2, OnePlus 6 en Nokia 7 Plus.