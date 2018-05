Gelders Borculo amper mobiel bereikbaar door problemen met telecommast

Onlangs moest KPN een telefoonmast van een gebouw van Campina verwijderen omdat een onderling contract is verlopen, schrijft Omroep Gelderland. Sinds het verdwijnen van de mast is het mobiele bereik in de stad voor veel KPN-klanten verslechterd.

Niet alleen klanten van KPN zijn getroffen. Meerdere dochterondernemingen en een aantal andere providers zitten op het netwerk dat is getroffen. Het gaat daarbij om onder meer Telfort, Simyo, Youfone en Robin Mobile.

De gemeente Berkelland sloeg deze week alarm toen bleek dat een significant deel van de stadsbewoners last heeft van de problemen. "We hebben een veiligheidsprobleem als mensen geen 112 kunnen bellen met de mobiele telefoon", aldus een gemeentewoordvoerder tegenover Omroep Gelderland.

Het gehele industrieterrein bij de stad zou door de problemen zijn getroffen. Meerdere bedrijven kijken of ze kunnen overstappen naar een nieuwe provider. KPN biedt getroffen gebruikers de mogelijkheid om contracten kosteloos te ontbinden.

In een e-mail aan getroffen bewoners schrijft de provider dat de problemen uiterlijk 1 december opgelost zullen zijn.

Nieuwe mast

De provider had plannen voor een vervangende mast bij een tennisclub, maar daar zou bezwaar tegen zijn gemaakt. Een medewerker van KPN vertelt op het forum van het bedrijf dat inmiddels in samenwerking met de gemeente Berkelland, waar Borculo onder valt, een nieuwe locatie voor een mast is gevonden.

Het kan echter nog even duren totdat de mast gebouwd kan worden, omdat het papierwerk nog niet op orde is. "In het traject van het verkrijgen van de omgevingsvergunning hebben we helaas vertraging opgelopen", schrijft de medewerker. "We doen ons uiterste best hier zo snel als mogelijk een definitief en positief besluit over te krijgen, maar zijn in dezen ook afhankelijk van externe factoren."

Hemelvaart

In de tussentijd wordt er gewerkt aan een tijdelijke mast, aldus een woordvoerder van KPN tegenover NU.nl. "We verwachten dat die na het Hemelvaartsweekend in gebruik zal worden genomen."

De vergunning voor de tijdelijke mast was eerder al aangevraagd, maar het traject hiervoor zou acht weken in beslag nemen. Nu is er een noodplan opgezet in samenwerking met de gemeente om dit traject te versnellen.