LG onthult smartphone LG G7 ThinQ met dubbele cameralens

De smartphone is de opvolger van de in 2017 gepresenteerde LG G6. Met het ThinQ-achtervoegsel verwijst het bedrijf doorgaans naar thuisapparaten die voorzien zijn van 'slimme' software.

De Zuid-Koreaanse smartphonemaker voegt in dit toestel slimme software toe voor verschillende camerafuncties. Dankzij de software moeten de foto's met de juiste helderheid en kleuren beter tot hun recht komen. LG paste die software eerder al toe op de V30S, die niet in Nederland verkocht wordt.

De LG G7 ThinQ bevat aan de achterkant een dubbele cameralens van beide 16 megapixels. De selfiecamera aan de voorkant biedt de helft: 8 megapixels. De camera krijgt bovendien ondersteuning van Google Lens, waarmee de camera automatisch objecten kan herkennen. Gebruikers kunnen de functie activeren via een speciale knop onder de volumeknop.

Diezelfde knop kan gebruikt worden om de digitale assistent Google Assistant op te roepen. Door de knop lang ingedrukt te houden, kunnen gebruikers een stemcommando geven.

Specificaties

De LG G7 ThinQ heeft een lcd-scherm van 6,1 inch en is standaard voorzien van 64 GB opslaggeheugen. Het toestel is verder voorzien van een Snapdragon 845-processor en 4 GB aan werkgeheugen.

Verder bevat de telefoon een 3.000 mAH-batterij en is hij voorzien van een 3,5mm-koptelefoonaansluiting. Het toestel wordt geleverd met Android 8.0.

Wanneer de LG G7 ThinQ in Nederland beschikbaar wordt, is nog niet bekend. Een woordvoerder namens LG zegt dat dit ergens "in de komende weken" bekend wordt. Tegen die tijd wordt ook bekend wat het toestel precies gaat kosten. De LG G7 Plus komt in Nederland niet op de markt.