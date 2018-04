'Huawei werkt aan eigen Android-alternatief'

Dat zeggen bronnen tegen de South China Morning Post. Het bedrijf zou al sinds 2012 aan het eigen systeem werken.

Toen deed de VS onderzoek naar Huawei en ZTE, een andere Chinese smartphonemaker. ZTE kreeg onlangs sancties van de VS opgelegd, omdat medewerkers van het bedrijf apparatuur met Amerikaanse onderdelen hadden doorverkocht aan Iran.

Door de sancties mag de Amerikaanse chipmaker Qualcomm zijn producten niet meer aan ZTE leveren. Ook bestaat de mogelijkheid dat het Chinese bedrijf Android niet meer mag gebruiken, aangezien dat wordt ontwikkeld door het Amerikaanse Google.

Onderzoek

Huawei wordt nu door het Amerikaanse Openbaar Ministerie onderzocht voor het doorverkopen van technologie aan Iran.

Eerder werd Huawei ook al verdacht van het inbouwen van zwakke plekken in zijn netwerkapparatuur, zodat de Chinese overheid daarmee zou kunnen spioneren. Huawei-topman Ken Hu hekelt die achterdocht, en het verkoopboycot dat Amerikaanse telecomproviders daarna tegen Huawei instelden.

Huawei is 's werelds op twee na grootste smartphonemaker, na Apple en Samsung, en de grootste smartphonemaker van China. Huawei ontwikkelt in tegenstelling tot de meeste Chinese smartphonemakers zijn eigen chips, en is dus niet afhankelijk van het Amerikaanse Qualcomm.

Android

Wel is Huawei afhankelijk van Android. Voor noodgevallen zoals internationale sancties zou het bedrijf daarom werken aan een eigen alternatief, dat volgens bronnen lang niet zo goed is als Android. Zo heeft een eigen systeem geen toegang het uitgebreide aanbod Android-apps.

De topman van smartphonemerk Honor, een dochtermerk van Huawei, ging eerder deze week in op de mogelijkheid van een eigen systeem. "Huawei is er ongetwijfeld toe in staat, maar ik denk dat het op dit moment nodig is omdat we nauw samenwerken met Google en het Android-systeem zullen blijven gebruiken", aldus Honor-topman Zhoa Ming.

Huawei zegt tegen de South China Morning Post dat het "in de nabije toekomst geen plannen heeft om zijn eigen besturingssysteem uit te brengen". "We richten ons op producten met Android en hebben een open blik op het mobiele besturingssysteem", aldus Huawei.

​