FBI blijft stil over controversiële iPhone-hackmethode

De Amerikaanse startup Grayshift beweerde onlangs alle recente iPhones te kunnen hacken. Daarvoor verkoopt het bedrijf voor 30.000 dollar een hackapparaat genaamd GrayKey. Ook wordt voor 15.000 dollar een abonnement aangeboden, waarmee maximaal driehonderd iPhones gehackt kunnen worden.

De FBI weigert te antwoorden op een informatieverzoek van Motherboard, waarin wordt gevraagd of zij ook dit hackkastje hebben gekocht. "We ontkennen noch bevestigen het bestaan van documenten waarin staat vermeld dat wij ooit interesse hadden in deze technologie", aldus een verklaring van de politiedienst.

Lokale politie

Politie in de Amerikaanse staat Indiana bleek recent wel de diensten van Grayshift te hebben gebruikt. De agenten hebben voor 15.000 dollar een abonnement bij het bedrijf afgesloten.

De FBI had lange tijd kritiek op hoe lastig de iPhone te kraken was. In 2016 stapte de politiedienst naar de rechter, omdat Apple zei dat de iPhone van een verdachte niet gekraakt kon worden. De zaak liep uiteindelijk met een sisser af, omdat de FBI later een andere kraakmethode vond.