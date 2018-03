'Samsung Galaxy Note 9 krijgt toch vingerafdrukscanner in het scherm'

Dat zeggen anonieme ingewijden uit de industrie donderdag tegen The Korea Herald​.

De schermenafdeling van Samsung heeft volgens een bron in totaal drie of vier opties bedacht om de vingerafdrukscanner in het scherm te verwerken. De afdeling zou, in overleg met de tak van Samsung die aan smartphones werkt, één van de opties serieus overwegen.

Of Samsung daadwerkelijk een vingerafdrukscanner in de Galaxy Note 9 verwerkt, beslist het bedrijf volgens een bron deze maand. Volgens een andere bron heeft Samsung genoeg tijd om de technologie te optimaliseren voordat het Zuid-Koreaanse bedrijf de telefoon in het najaar presenteert.

Tegenstrijdig

Berichten over de implementatie van de vingerafdrukscanner in het scherm van de Note 9 spreken elkaar tegen. Begin maart zei een doorgaans goed geïnformeerde analist nog dat de smartphone waarschijnlijk toch geen vingerafdrukscanner in het scherm zou krijgen. De technologie zou nog niet goed genoeg werken om in de herfst te kunnen lanceren.

Samsung zelf heeft zich niet formeel uitgelaten over het toevoegen van de technologie aan zijn nieuwste smartphones. In zijn laatste vlaggenschip, de Galaxy S9, verplaatste het bedrijf de vingerafdrukscanner naar onder de camera.