'T-Mobile heeft nog steeds snelste 4G-netwerk in Nederland'

Dat blijkt uit een onderzoek van OpenSignal, uitgevoerd door analyses van het netwerkgebruik van bijna 17.000 apparaten. In september kwam T-Mobile ook al als beste 4G-aanbieder naar voren.

OpenSignal analyseerde de downloadsnelheid en de vertragingen op 3G- en 4G-netwerken van de vier grootste Nederlandse providers: KPN, T-Mobile, Tele2 en Vodafone. Ook velde het bedrijf een oordeel over de beschikbaarheid van het 4G-netwerk. In alle categorieën kwam T-Mobile als winnaar of gedeelde winnaar uit de bus.

In vergelijking met resultaten uit september nam de downloadsnelheid op het netwerk van T-Mobile met 17,5 procent toe naar 54,2 Mbps. Tele2 en KPN volgen met een downloadsnelheid van respectievelijk 44,4 Mbps en 43,7 Mbps.

Vertraging en beschikbaarheid

Naast de hoogste downloadsnelheid heeft T-Mobile ook de minste vertraging op zjin 4G-netwerk. Concurrent Vodafone heeft op zijn beurt het snelste 3G-netwerk.

Als het gaat om de beschikbaarheid van 4G scoren T-Mobile, Tele2 en Vodafone naar het oordeel van OpenSignal praktisch gelijk. Bij de drie providers kunnen gebruikers in respectievelijk in 91,8 procent, 92,3 procent en 93 procent van de gevallen gebruikmaken van het 4G-netwerk.

Net als in september scoort KPN in geen van de zes categoriën waar providers op worden getest het best. Bij de provider hebben gebruikers in 89,5 procent van de gevallen toegang tot 4G.

Wereldtop

In de meest recente analyse van februari 2018 concludeerde OpenSignal dat Nederland wereldwijd op de zesde plaats staat wat betreft 4G-dekking. Alleen de Verenigde Staten, Hongkong, Noorwegen, Japan en Zuid-Korea scoren beter.

Qua internetsnelheid staat Nederland op de tweede plaats. De gemiddelde snelheid is in ons land 42,12 Mbps. Alleen Singapore doet het wereldwijd beter. Daar halen mensen op het 4G-netwerk gemiddeld 44,31 Mbps.