Android volgens Google-topman even veilig als concurrentie

Google heeft het Android Security jaarrapport van 2017 uitgebracht.

Daarin schrijft het bedrijf dat gebruikers vorig jaar 0,02 procent kans hadden om malware via de Play Store te downloaden. In 2016 was daarop een kans van 0,04 procent. Onderscheid tussen Android-versies werd voor deze cijfers niet gemaakt.

Ook buiten de Play Store om zijn apps te downloaden op Android. Die bevatten in 1,22 procent van de gevallen malware. In het jaar daarvoor ging het om 3,32 procent.

David Kleidermacher, Googles beveiligingstopman van Android, noemt het besturingssysteem net zo veilig als de concurrentie. Dat schrijft CNET. Kleidermacher noemde daarbij geen namen. De grootste concurrent van Android is iOS, het mobiele besturingssyteem van Apple.

Play Protect

Uit het onderzoek van Google blijkt dat malware in 35 procent van de gevallen wordt geïnstalleerd als het toestel offline is. Dan herkent Play Protect niet of een app-installatie malware bevat.

Play Protect kan sinds oktober vorig jaar ook offline apps scannen. Daarmee zijn volgens Google nog eens ruim 10 miljoen kwaadwillende apps geblokkeerd.

Veiligheidsupdates

Het rapport biedt geen exacte aantallen over hoeveel Android-telefoons regelmatig veiligheidsupdates ontvangen. "Het grootste deel van de tweehonderd verschillende Android-modellen kreeg de afgelopen negentig dagen een update", staat er.

Kleidermacher stelt dat het beter wordt. "Ik denk dat we in 2018 een grote verbetering zien in het aantal apparaten die standaard de veiligheidsupdates krijgen."