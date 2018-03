Eerste indruk: Huawei P20 Pro focust volledig op fotografie

Huawei bracht vorig jaar de Huawei P10 uit. Deze telefoon was een verfijning ten opzichte van de P9 die een jaar eerder verscheen. Om duidelijk te maken dat het nieuwe toestel een grote stap maakt, noemt de Chinese fabrikant de nieuwe serie modellen niet P11, maar 'P20'.

De grootste vernieuwingen zijn te vinden in het duurste toestel: de Huawei P20 Pro. Die telt op de achterkant liefst drie cameralenzen. Daarmee hoopt de Chinese fabrikant op te vallen tussen de concurrentie, die veelal dubbele camera's bieden.

Met een dubbele camera kun je bijvoorbeeld twee keer verder inzoomen dan normaal zonder kwaliteitsverlies. Ook kunnen ze beter overweg met het 'bokeh'-effect, waarbij het onderwerp scherp in beeld staat terwijl de achtergrond vaag is. Dat geeft een professioneel effect aan foto's.

Drie camera's

Voor de camera's in de P20-toestellen werkt Huawei wederom samen met fabrikant Leica. De komst van een derde lens heeft als toegevoegde waarde dat gebruikers tot vijf keer kunnen inzoomen zonder kwaliteit te verliezen.

Het camerasysteem bestaat uit een 40MP RGB-sensor, een 20MP monochrome sensor en een 8MP sensor met een telelens.

In een door Huawei opgezette testomgeving weten de camera's te overtuigen. Een foto maken van kleine letters op een verlicht scherm op afstand, levert scherpe beelden op. In vergelijking met een digitale vijf keer zoom van een iPhone X oogt het resultaat van de P20 scherper.

Verder inzoomen zonder kwaliteitsverlies is in elk geval welkom op smartphones, want digitaal zoomen resulteert snel in een wirwar aan pixels.

Het was tijdens de hands-on niet mogelijk om de zoomfunctie goed te testen in andere omstandigheden of in vergelijking met Android-concurrenten.

In het donker

Overtuigend is de manier waarop de camera foto's bij weinig licht kan maken. Daarvoor wordt een lange sluitertijd gebruikt. De telefoon maakt dan verschillende losse plaatjes en legt die softwarematig over elkaar. Dat leverde tijdens de korte tests goed belichte en scherpe foto's op van een donkere omgeving.

Andere smartphonecamera's hebben vaak last van veel ruis bij foto's in het donker. Voor fotograferen met een lange sluitertijd is daarnaast vaak een statief nodig om te zorgen dat het beeld niet beweegt. Huawei lost dit allemaal softwarematig op. De eerste resultaten zijn heel overtuigend.

Huawei zet voor zijn camerasysteem in op kunstmatige intelligentie. Daarmee moet volgens het bedrijf iedereen mooie foto's kunnen maken.

De telefoon herkent verschillende omstandigheden en past daar de instellingen van de camera automatisch op aan voor wat doorgaans het beste resultaat oplevert. Het gaat dan bijvoorbeeld om eten, bloemen en selfies.

De functie kan ook uitgezet worden. Heel uitvoerig konden we het ook niet testen, al registreerde de camera een zonsondergang toen de camera op lichte schoenen op een bruine vloer werd gericht. Het systeem werkt nog niet feilloos, maar de software kan met updates beter worden gemaakt.

Inkeping in scherm

De P20 Pro heeft een oled-scherm van 6,1 inch en een aspect ratio van 18,7 bij 9. Aan de bovenkant van het scherm is een inkeping aanwezig, net zoals op de iPhone X en sommige nieuwe Android-telefoons.

Huawei noemt deze inkeping "een trend die vanuit Japan is overgewaaid". De reden voor de inham is dat er zo meer beeldschermruimte overblijft.

Huawei heeft wel gekozen voor een fysieke vingerafdrukscanner onder het beeld. Daardoor heeft het toestel wel een vrij dikke kin, ook door de virtuele Android-knoppen die nog eens daarboven in beeld verschijnen.

Een vingerafdrukscanner op de achterkant zou minder in de weg gezeten hebben, maar de uitleg van Huawei is dat hij ook meteen dient als thuisknop en daardoor beter op zijn plek aan op de voorkant.

Verschillen

De Huawei P20 Pro is de enige telefoon van het bedrijf met drie camera's. De P20 en P20 Lite bevatten een dubbele camera. Ook is de Pro als enige water- en stofbestendig.

Verder hebben de P20 en P20 Lite een kleinere accu. Waar de P20 Pro een batterij met 4.000 mAh heeft, doen de andere toestellen het met een accu van 3.400 mAh. Ze moeten het allemaal een dag volhouden, maar we hebben nog niet kunnen concluderen of dat in de praktijk zo is.

De Huawei P20 Pro komt in het zwart en blauw beschikbaar. Vanaf 16 april is het toestel in Nederland te koop voor 899 euro. De Hauwei P20 verschijnt op 28 maart in dezelfde kleuren en kost 649 euro.

Voorlopige conclusie

Met een prijs van 899 euro is de P20 Pro de duurste telefoon van Huawei. Het toestel moet de strijd aan gaan met nieuwe toptelefoons van concurrenten. De drie camera's moeten het verschil gaan maken.

Ze zijn veelbelovend, maar of de P20 Pro zich genoeg weet te onderscheiden in het premium-segment is de vraag. Wat dat betreft is het slim dat Huawei ook direct goedkopere modellen met mindere specs in dezelfde P20-lijn uitbrengt, om de hele markt te bedienen.