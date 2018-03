'Samsung Galaxy Note 9 krijgt toch geen vingerafdrukscanner in scherm'

Dat schrijft een analist van KGI, die doorgaans goed geïnformeerd is over de productieketen van smartphones, meldt 9to5Google.

In augustus verwachtte KGI al dat de Samsung Galaxy S9 geen vingeradrukscanner in het scherm zou hebben. Destijds gingen analisten van het bedrijf er nog wel van uit dat de technologie wel in de Note 9 zou zitten.

Volgens de KGI-analist is dat nu toch onwaarschijnlijk, omdat Samsung te maken zou hebben met "technologische uitdagingen". De vingerafdrukscanner in het scherm zou nog niet goed genoeg werken om de technologie in de Note 9 beschikbaar te maken.

De Samsung Galaxy S9 is vanaf maart verkrijgbaar. De Note 9 verschijnt waarschijnlijk in de herfst van 2018.

