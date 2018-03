Waarom wordt iPhone X-ontwerp met inkeping nu al gekopieerd?

Verschillende telefoonfabrikanten toonden hun nieuwe toptoestellen voor dit jaar op het MWC. Al snel doken smartphones op die online en op de beursvloer 'goedkopere klonen van de iPhone X' werden genoemd. Ook andere bedrijven dan Apple ‘omarmen’ de uitsnede in het scherm van hun telefoons.

De iPhone X werd eind vorig jaar door Apple uitgebracht en viel naast een hoge prijs op door zijn 'notch'; een inkeping aan de bovenkant van het scherm. Links en rechts daarvan loopt het scherm door tot de bovenste rand van het toestel. Er blijft daarmee meer ruimte over voor informatie zoals de tijd en het bereik van de telefoon.

'Slecht design'

Apple was met zijn toestel niet de eerste met zo'n inkeping. Dat was de Essential Phone, gemaakt door de startup Essential van Android-oprichter Andy Rubin. Dit toestel heeft een veel kleinere uitsnede; alleen de benodigde ruimte voor de camera .

Bij Apple schuilt er achter de inkeping veel meer technologie. Naast een camera is er een luidspreker en zijn er verschillende sensoren die worden gebruikt voor het maken van een 3D-gezichtsscan voor Face ID. Daarmee maken gebruikers een nauwkeurige 3D-registratie van het gezicht om de iPhone te ontgrendelen en goedkeuring te geven voor aankopen.

Niet iedereen waardeert zo’n hap uit het scherm. In enkele iPhone X-reviews werd de notch zelfs bestempeld als "slecht design". De inkeping zou in de weg zitten, bijvoorbeeld als gebruikers video's bekijken en daarvoor het volledige scherm willen gebruiken.

Grote concurrenten van Apple maken hun schermranden ook veel dunner dan voorheen, maar houden de rand bovenaan het scherm dikker zodat de camera en de sensoren daarin kunnen worden weggewerkt. Samsung sneerde tijdens de presentatie van zijn Galaxy S9 op MWC nog richting Apple. "Je kunt in ons ontwerp nauwelijks zien waar het scherm eindigt", stelde het bedrijf. "En uiteraard is er geen inkeping."

Trend

Toch zijn er andere smartphonemakers die de uitsnede in het scherm 'omarmen'. De grootste partij op MWC met een 'notch' in het display was Asus met de eerder genoemde ZenFone 5 en ZonFone 5Z.

Tijdens een hands-on-sessie voor pers kreeg marketinghoofd Marcel Campos daarover kritische vragen. "Sommige mensen zullen zeggen dat we Apple nadoen", zei hij. "Maar dit is wat onze gebruikers willen. We moeten de trend volgen."

Asus vond het daarnaast tijdens de persconferentie nodig om nadrukkelijk stil te staan bij de inkeping. Het bedrijf stelde dat zijn notch "26 procent kleiner is dan die van de Fruit Phone X".

Daar staat tegenover dat de inkeping van de ZenFones minder geavanceerd is dan die van de iPhone X. Er zijn geen sensoren aanwezig om een 3D-scan van een gezicht te maken. Wel vallen de camera, luidspreker en afstandssensor onder de uitsnede.

Omdat Apple het doet

Het Chinese bedrijf Leagoo toonde op het MWC zijn Leagoo S9-telefoon. Ook die heeft een inkeping bovenin het scherm. Het bedrijf windt geen doekjes om zijn motivatie hiervoor: "Apple en andere grote spelers doen het, daarom volgen wij dat voorbeeld", zegt één van de standhouders.

De Leagoo S9 kost nog geen 150 dollar en heeft inkeping die ongeveer even groot is als die van de iPhone X. Daarin zijn een camera, lichtsensor en luidspreker verwerkt. De afwerking van de software overtuigt een stuk minder, want letters verdwijnen een beetje onder de uitsnede.

Volgens Leagoo is dit ontwerp slechts het begin en zullen inkepingen in de toekomst kleiner worden. "Misschien verhuist de camera naar een andere plek op de telefoon en zit het minder in de weg."

Essential

Ook het Franse Wiko voorziet zijn nieuwe toptoestellen van een camera die bovenin het scherm onderbreekt. Deze notch lijkt op een grotere variant van de versie van de Essential Phone. Er is slechts een camera, luidspreker en afstandsmeter.

Het bedrijf zegt eveneens dat het de trend van Apple volgt. "Deze ontwerpkeuze zorgt dat er meer ruimte overblijft om informatie te tonen", zegt een woordvoerder van Wiko. "Toch moet de camera bovenin het toestel blijven. Andere fabrikanten verplaatsen de camera naar onderin het toestel, met als gevolg dat je selfies van je kin maakt."

De inkeping van Wiko is vergeleken met die van de Essential Phone wel vrij groot. Bij Essential neemt de cameralens nauwelijks ruimte in. "Daarvoor hebben we flink strijd moeten leveren bij de ontwerpers", zegt Jason Keats, hoofd van de onderzoeksafdeling van Essential. "We vroegen steeds of er nog een fractie vanaf kon."

Zodoende heeft Essential de kleinste uitsnede van alle telefoons. De ruimtes ernaast worden opgevuld met balkjes, zodat het scherm vaak rechthoekig oogt, zonder uitstekende 'oortjes' links en rechts aan de bovenkant.

Naar verwachting blijft de ontwerpkeuze niet beperkt op bovenstaande toestellen, die op het Mobile World Congress te zien waren. Geruchten wijzen erop dat de Huawei P20 eveneens een inkeping krijgt en ook een prototype van de LG G7 zou er een hebben. Laatstgenoemde krijgt mogelijk de optie om de open ruimtes links- en rechtsboven het beeld op te vullen, zodat er wel informatie wordt getoond, maar de inkeping niet opvalt. De randjes naast de notch zouden dan zwart ingevuld worden, zodat de hap uit het scherm niet opvalt.

Vivo Apex

De notch is een compromis van telefoonmakers om een scherm zo groot mogelijk te maken, zonder de camera op de voorkant van zijn plek te halen. Er is één partij dat een alternatief heeft bedacht. Vivo toonde tijdens het Mobile World Congress een conceptversie van de Vivo Apex.

Dit prototype heeft een scherm dat de volledige voorkant van het toestel opvult. De camera is helemaal niet te zien, maar klapt uit als hij nodig is, via een schuifje aan de bovenzijde. Wellicht wordt dat een reële oplossing voor de toekomst, vooralsnog zullen de meeste telefoons een dikkere rand bovenin het scherm houden, of Apple en Essential achterna gaan met een inkeping.