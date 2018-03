'Verkoper dure mobieltjes fout in bij kredietcheck klant'

Toestellen van meer dan 250 euro die 'gratis' bij een abonnement worden geleverd vallen sinds begin vorig jaar onder de regels van leningen. Bijna alle aanbieders vullen de verplichte kredietwaardigheidstoets voor consumenten nu vooraf in met standaardgegevens en de toets werd daardoor onbruikbaar.

Klanten die een telefoon bestellen via de website van een telefoonaanbieder kwamen in de meeste gevallen terecht bij een scherm met fictieve inkomensgegevens. Die invulhulp werd echter in veel gevallen niet aangepast naar de werkelijke inkomensgegevens. Daardoor was voor aanbieders niet te zien of er een kredietrisico zou ontstaan bij een verkoop.

De AFM heeft de telefoonverkopers opdracht gegeven hun websites aan te passen. De aanbieders hebben daar volgens de AFM gehoor aan gegeven.